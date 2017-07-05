Оппозиционный политик из Саратова Вячеслав Мальцев, покинувший Россию после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело, нашелся в Грузии. Об этом сообщил в среду портал Mash.

Изначально оппозиционер попытался уехать в Молдавию через Украину, однако его не пропустили на территорию этой страны, передает «Утро.ru».

Член оргкомитета движения «Новая оппозиция» Денис Романов заявил во вторник, что против Мальцева завели уголовное дело по статье «Создание экстремистского сообщества».

Несколько часов назад Вячеслав Мальцев выходил в прямой эфир на своем канале в YouTube. Политик опубликовал ответ на комментарий подписчика, который напомнил, что год назад оппозиционер заявлял, что из России уезжать не нужно.

По словам Мальцева, тогда нужно было находиться там, а теперь — время, когда нужно находиться в эфире, а не в тюрьме. Он заявил, что будет там, где должен.

«Это всё проговорено, проговорено заранее и не мной одним. Принимали это решение соратники. У меня, кстати, гораздо большее желание было сидеть в тюрьме, но есть определенные вещи, которые я должен делать», — заключил Мальцев.