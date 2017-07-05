Церемония прощания с писателем Даниилом Граниным пройдет в санкт-петербургском Таврическом дворце 8 июля с 12:00 до 14:00. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

«Информация комиссии по организации похорон Д.А. Гранина: церемония прощания с писателем пройдет 8 июля с 12.00 и до 14.00 в Таврическом дворце», — написал Кибитов в своем микроблоге в Twitter.

Информация комиссии по организации похорон Д.А.Гранина:церемония прощания с писателем пройдет 8 июля с 12-00 и до 14-00 в Таврическом дворце — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) July 5, 2017

Пресс-секретарь губернатора Петербрурга отметил, что Гранин будет упокоен на Комаровском кладбище.

Похороны Почетного гражданина СПб Д.А.Гранина состоятся 8 июля в 15-00 на Комаровском кладбище. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) July 5, 2017

Писатель Даниил Гранин ушел из жизни поздно вечером 4 июля в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.