Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что члены группы близки к согласованию числа пленных для обмена «всех на всех».

По словам Грызлова, о полном прекращении огня после перемирия 24 июня в Донбассе речи не идет, однако «количество случаев применения оружия существенно снизилось». «Мы отдаем себе отчет в том, что на линии соприкосновения протяженностью 430 км, с обеих сторон которой находятся тысячи вооруженных людей, крайне сложно вообще избежать выстрелов», — уточнил он.

Грызлов также сообщил, что был проработан механизм оплаты и сроки расчетов с украинским предприятием за воду, поставляемую в Луганскую область. По мнению полпреда РФ, в контактной группе главным вопросом для переговоров в Минске остается особый статус Донбасса.