Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о том, что ООН продолжит работать на площадке в Астане для урегулирования в Сирии и хочет использовать этот прогресс на переговорах в Женеве.

«Мы со стороны ООН ценим настойчивость, решительность и постоянную тяжелую работу гарантов Астаны. Мы считаем, что их усилия приносят прогресс», — заявил де Мистура.

Дипломат подчеркнул, что вовлеченным сторонам необходимо продолжать прилагать усилия в этом переговорном процессе и что ООН, со своей стороны, поддержит их.

Де Мистура также озвучил перечень вопросов, в которых заинтересована ООН, в частности, в список вошли обнаружение и обезвреживание мин, а также освобождение заключенных.