Минэкономразвития согласилось с предложением рынка увеличить максимальный размер микрокредита для бизнеса с 3 до 5 млн. Одновременно предложено увеличить до аналогичной суммы и размер кредита по госпрограмме «6,5%», следует из предварительного законопроекта ведомства, пояснительной записки и письма «Опоры России» в Госдуму о необходимости одобрения этой инициативы, с которыми ознакомились «Известия». Основной причиной появления документа стала невозможность для малого бизнеса получить кредиты в банках, которые нередко предъявляют к нему невыполнимые требования. При этом, получая кредиты в МФО, предприниматели должны выплачивать и более высокие проценты.

Законопроект МЭР был разработан в связи с обращениями представителей бизнеса и глав субъектов, отмечено в пояснительной записке к проекту. Поправки ведомство предлагает внести в закон «О микрофинансовой деятельности». Они предусматривают три пункта: собственно расширение лимита займа до 5 млн, перенос регулирования структур поддержки МСП на региональный уровень, также ежегодный аудит региональных гарантийных организаций и консолидацию в реестре «Корпорации МСП» всех институтов поддержки бизнеса.

Увеличение предельного размера микрозайма «позволит повысить доступность финансовых средств для субъектов МСП, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, модернизации существующих производственных мощностей», указано в документе.

Кроме того, в законопроекте содержится инициатива об увеличении лимита в рамках программы «6,5%» (при которой бизнес может взять кредит под льготный процент) также до 5 млн.

Максимальный размер микрокредита был определен на уровне 3 млн в 2015 году, пишет в своем письме в Госдуму глава общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Такой размер микрозайма не всегда позволяет предпринимателю развивать бизнес и начинать новые проекты, особенно в производственной сфере, подчеркивает он.

- МФО является уникальным и зачастую единственным способом для микробизнеса получить доступные средства для развития, - согласились с доводами Александра Калинина в пресс-службе МЭР.

Как пояснил «Известиям» представитель ведомства, предлагаемые изменения «позволят создать непрерывную линейку кредитных продуктов для МСП». Банковские кредиты сейчас, как правило, начинаются от 5 млн рублей, а МФО кредитуют до 3 млн. Таким образом, у бизнеса выпадает важный диапазон, кредит в котором взять в общем-то не у кого.

Ставка кредита, по которой микрофинансовые организации дают деньги малому бизнесу, составляет сегодня в среднем 36-60% годовых, пояснил «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он считает, что малому бизнесу микрокредиты в больших суммах невыгодны.

- Понятно, что брать такие деньги на длительный срок и под такие проценты малому бизнесу невыгодно. Малый бизнес кредитуется у МФО в том случае, если нужно покрыть кассовый разрыв или заплатить проценты по кредиту. Обычно в таких случаях берут в долг от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей и стараются вернуть эти деньги как можно быстрее - например, в течение месяца, - сообщил он.

Поэтому банки для малого и среднего бизнеса - это все же основной источник финансирования. Процентная ставка в банках в несколько раз ниже, чем в МФО, и начинается от 15% годовых, рассказал Павел Сигал. Кроме того, он уверен, что банкам сегодня выгодно наращивать портфель кредитования малого и среднего бизнеса, потому что крупные заемщики уже поделены.

- Сегодня в России взять банковский кредит на открытие бизнеса стало практически невозможно. По разным оценкам, банки отказывают МСБ в 70-85% случаях, - спорит главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Таким образом, компаниям нередко не остается ничего другого, кроме как обратиться за необходимой суммой в МФО, специализирующей на выдаче займов юридическим лицам.

По итогам 2016 года объем суммарных выдач микрозаймов на развитие бизнеса составил 24,1 млрд рублей, увеличившись за год на 7,8%. Общее количество заемщиков не превышает 34 тыс, на 1 клиента в среднем приходится 1,29 займа. При этом средний размер ссуды не превышает 1 млн рублей, поэтому расширение лимита до 5 млн рублей будет актуально для относительно небольшой доли клиентов.