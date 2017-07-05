Сотрудники Россельхознадзора изъяли в городе Себеж Псковской области крупную партию санкционных яблок и томатов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления фитосанитарного ведомства.

При осмотре товара установлено, что порядка 20 т санкционных яблок были выращены в Польше, остальная часть товара неустановленного происхождения. Отмечается, что сопроводительные и фитосанитарные документы, подтверждающие качество продукции, отсутствовали. В общей сложности специалисты изъяли около 30,64 т продукции, сообщает ИА FlashNord.

Подкарантинная продукция была уничтожена механическим способом.