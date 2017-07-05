Транспортная прокуратура Новосибирска оштрафовала пять горожан после Дня города за видеосъемку с квадрокоптеров. Сумма штрафов составила около 17 тыс. рублей.

Свои действия Западно-Сибирская транспортная прокуратура объяснила тем, что правонарушители не получили разрешения на полет от органов управления воздушным движением. К тому же никто из тех, кто вел видеосъемку, не направил график полетов техники, сообщает ИА FlashSiberia.

Квадрокоптер может достигать высоты полета 5 км и выше. Самолеты же во время взлета и посадки могут опускаться до 600 м над землей. Таким образом, правонарушители своими действиями угрожали движению воздушных судов в районе приаэродромной территории.