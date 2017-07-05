Российский бизнесмен Владимир Щербаков, который находился в международном розыске по делу БВА Банка о незаконном выводе из РФ более 10 млрд рублей, найден мертвым в Лондоне. Об этом сообщил онлайн-журнал Republic.

Как заявил изданию экс-партнер бизнесмена, Щербаков покончил с собой. Вместе с тем Скотленд-Ярд пока эту информацию не подтвердил, сообщают «Дни.Ру». Отмечается, что 3 июля МВД прекратило дело в отношении бизнесмена, чье состояние в 2015 году, по данным Forbes, оценивалось в $500 млн, «за отсутствием состава преступления», а информация о розыске была удалена с сайта Интерпола.

Кассовая реформа стала последним крупным проектом, в котором участвовали аффилированные с Владимиром Щербаковым структуры. Согласно ей, к 1 июля 2017 года весь бизнес в РФ должен был перейти на кассовые аппараты, которые смогут передавать данные в Федеральную налоговую службу в режиме онлайн. Лицензию на производство фискальных накопителей получило ООО «РИК», бенефициаром которой Щербакова назвал депутат Госдумы Андрей Луговой.