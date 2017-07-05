Власти не могут отменить смертную казнь в Белоруссии, поскольку народ на референдуме проголосовал за ее сохранение, заявил в среду президент страны Александр Лукашенко, выступая на официальном открытии ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.

По словам лидера Белоруссии, страну призывают отменить смертную казнь. «Мы слышим предложения. Но против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее применение, ни одно государство пойти не может», — цитирует Лукашенко BFM.RU. Он уточнил, что ни одна цивилизованная европейская страна не может это сделать.

Лукашенко выразил уверенность, что постепенно Белоруссия придет к решению этой проблемы.

«Теперь, чтобы от этого отказаться, нужно время. Поэтому вы, пожалуйста, нас не торопите», — заявил Лукашенко.

Белоруссия — единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. Вопрос об отмене высшей меры наказания выносился на общенациональный референдум в 1996 году. Тогда почти 80,5% граждан проголосовали за сохранение смертной казни.

Отметим, наличие смертной казни называется в качестве основного препятствия для восстановления Белоруссии в статусе специального приглашенного в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).