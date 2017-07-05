Ситуацию в Северной Корее и по странам Азиатско-Тихоокеанского региона обсудят на консультациях в Вашингтоне 6–7 июля, в которых примет участие заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

«6–7 июля в Вашингтоне будут проходить плановые двусторонние консультации по Северной Корее и АТР с участием замглавы МИД Игоря Моргулова», — заявил представитель российского посольства в Вашингтоне, его слова приводит «РИА Новости».

Напомним, ранее Моргулов заявлял, что Москва разработала «дорожную карту» решения проблемы КНДР и готова обсуждать ее с партнерами.