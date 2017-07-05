Канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приняли участие в открытии сада для панд, который был разбит в зоопарке Берлина.

В конце июня правительство Китая передало Германии двух панд. Мэн Мэн и Цзяо Цин (так зовут животных) уже адаптировались в новой среде обитания.

Переданные животные не первые, которых Китай подарил Германии.

Первой пандой, отправленной из КНР, был Бао Бао, которого передали в 1980 году в качестве государственного подарка.