Жительница Нижнекамска и преподаватель одного из частных вузов Казани Светлана Головачева прыгнула через скакалку 11,5 тыс. раз за один час, установив новый мировой рекорд по скиппингу.

Чтобы достичь такого результата, россиянке потребовалось 20 лет упорных тренировок. Спортсменка призналась, что в будущем намерена побить собственный рекорд по двойным прыжкам за 15 секунд, сообщает ProKazan.ru.

«Буду и дальше тренироваться и повышать свою выносливость. Болеть, стареть не модно», — поделилась рекордсменка.

Предыдущий рекорд, установленный в 2010 году, также принадлежал россиянину Сергею Тихонову, который в течение часа перепрыгнул через скакалку 9075 раз.