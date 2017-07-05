Сильный порыв ветра в Октябрьском районе Саратова свалил дерево на несколько иномарок. В результате ЧП пострадала крыша небольшого магазина.

Происшествие произошло на 1-м Станционном проезде рядом с детским консультативным центром. В результате падения провисли и, возможно, оборвались провода. Жители окрестных домов, среди которых наверняка есть владельцы пострадавших автомобилей, стараются оценить причиненный ущерб. По словам очевидцев, есть вероятность падения других старых деревьев, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее из-за шквалистого ветра в Саратове дерево перекрыло дорогу и повредило припаркованный рядом «Ниссан». Автомобиль получил незначительные повреждения, пострадавших нет. Происшествие активно обсуждается жителями города в социальных сетях. В настоящее время администрация Волжского района активизировала работы по ликвидации последствий.