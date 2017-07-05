СК проводит проверку по факту отравления семьи в Подмосковье, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управлении СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел во вторник, 4 июля, в подмосковном Наро-Фоминске на Рижской улице, сообщает портал «Подмосковье сегодня». В реанимацию городской больницы поступила местная жительница и ее 25-летний сын. Медики диагностировали у пострадавших отравление неизвестным веществом, они находятся в тяжелом состоянии. Смерть 56-летнего мужчины — главы семьи — врачи констатировали по прибытии на вызов. Эту информацию «Известиям» подтвердили и в областном МВД.

Как сообщает телеканал «360», изначально в качестве причины резкого ухудшения здоровья пострадавших рассматривалась клубника, которую семья купила на местном рынке. По другой версии, семья ела черешню. Как сообщает ТАСС, причиной отравления людей мог стать газ — это указано в качестве предварительной причины смерти.

«У мужчины, который погиб, предварительный диагноз — отравление неустановленным веществом. Мы, конечно, изъяли остатки ядов, которые были в квартире и отправили на экспертизу, но пока результаты не готовы и скорее всего, это будет на следующей неделе. Во время вскрытия погибшего были произведены заборы жидкостей на химическую экспертизу, но результаты тоже пока не готовы. Эксперт, который вскрывал тело, склоняется к тому, что это не пищевое отравление, но сейчас ждем результатов всех исследований», — сообщила «Известиям» старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Елена Фокина.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.