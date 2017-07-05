Коллекция красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» пополнилась новым видом совы. Сипуха обыкновенная отличается своеобразным голосом, формой головы и бесшумным полетом, что может напугать человека.

Сипуха прибыла в Красноярск из пермского зоопарка. Данный вид — древняя ветвь отряда совообразных. За пугающие бесшумные полеты сипухи, которые она использует, чтобы в темноте подлететь и резко появиться перед человеком, и странные звуки эту сову прозвали «призрачной». В России она водится только в Калининградской области, потому что климат там мягче, а холода сипуха не переносит, сообщает Сибирское агентство новостей.

Сипуху уже поместили в открытый вольер, где ей предстоит обитать и обживаться. В ее рацион входят грызуны и насекомые. Помимо совы, в парк флоры и фауны также доставили новых хищников, копытных, приматов и птиц.