Прокуратура Свердловской области проводит проверку в одной из школ в городе Дегтярске, где ученикам ставили печати в аттестаты только после того, как они выполнят работы по благоустройству учебного заведения. Об этом «РИА Новости» заявила представитель ведомства региона Марина Канатова.

«Прокуратура города Ревда проводит проверку в связи с возможным нарушением при выдаче аттестатов об образовании в школе № 30 города Дегтярск», — сказала Канатова. По его словам, прокуратура уже опросила директора школы. По данным ведомства, он требовал от учеников отработать определенное количество часов на благоустройство школы.

В школе заявляют, что печати в аттестаты не были проставлены своевременно, чтобы ученики сдали все материалы в школьную библиотеку, а также расписались в ведомостях о получении документа.