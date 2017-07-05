Обвинительное заключение вынесла прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы в отношении 19 человек, которые выдавали себя за парапсихологов и экстрасенсов. Злоумышленникам удалось обмануть 33 человек на общую сумму свыше 7 млн рублей.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, мошенники в возрасте от 19 до 57 лет, в основном граждане Украины и Молдавии, с декабря 2015 года по февраль 2016 года размещали свою рекламу на телеканалах, где показывали передачи с участием «экстрасенсов, парапсихологов и ясновидящих».

Обвиняемые создали даже специальный call-центр, с помощью которого они и находили наивных граждан. Звонившие предлагали помощь практикующих «специалистов», в том числе и дистанционную, за что просили перечислить им деньги.

Они обвиняются в совершении преступления по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину». Рассмотрением уголовного дела займется Тушинский районный суд.