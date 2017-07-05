Круглосуточный понтонный мост открылся в Архангельской области. Передвижение транспорта по переправе будет бесплатным.

Как сообщает News29, установить сооружение раньше не позволял высокий уровень воды, несмотря на то что контракты на содержание переправ через Пинегу были заключены в конце мая текущего года.

Река Пинега берет свое начало на возвышенном правобережье Северной Двины слиянием рек Белой и Черной на высоте 135,2 м над уровнем моря, течет параллельно ей на северо-запад в широкой долине. Длина водоема — 779 км, площадь водосборного бассейна — 42 тыс. кв. км.