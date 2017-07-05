Система лимита на легионеров в российском футболе будет изменена, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в ходе своего выступления в Госдуме.

Мутко сказал, что изменения в системе планируется осуществить с 2018 года, сообщает «Газета.ру».

«Будет уже лимит не на поле. Когда всё плохо, что-то надо менять», — сказал вице-премьер.

Напомним, сейчас в российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) действует лимит по системе «6+5», которая предполагает наличие на поле в составе команды не более шести иностранных игроков.

Руководство лиги ранее обсуждало также другую форму лимита — «10+15». Она предполагает, что команда не имеет права заявить более 10 легионеров, но ограничения по числу иностранных футболистов нет.