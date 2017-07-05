В общей сложности шесть незаконных рекламных конструкций было убрано с начала недели с улиц Брянска. В основном рекламные стенды демонтировали в Фокинском районе города.

Сегодня были срезаны два билборда, которые располагались на Московском проспекте. До конца недели будут убраны еще несколько рекламных щитов, сообщает Интернет-газета «Брянские новости».

Как предупредили в городской администрации, если владельцы щитов не уберут их самостоятельно и заранее, расходы на демонтаж, транспортировку и хранение они будут оплачивать самостоятельно.

Ранее в Брянске уже было демонтировано 150 незаконно установленных рекламных конструкций. Каждый раз работы по сносу вызывали активный протест со стороны предпринимателей.