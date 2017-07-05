Хирурги из Сургута делали селфи и выкладывали фото в Instagram прямо во время операции. Однако через какое-то время о снимках узнало руководство больницы.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», поводом для скандала стало селфи хирурга-колопроктолога Никиты Барбашинова. Он выложил снимок в соцсети непосредственно во время операции.

Руководство здравоохранительного учреждения узнало о снимке. Как результат, была назначена профилактическая проверка. После беседы, проведенной с Барбашиновым, он удалил свой профиль в Instagram.

Помимо этого, в больнице приняли меры по предотвращению впредь подобных инцидентов.