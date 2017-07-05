Сотрудники Росгвардии обезвредили снаряд времен Гражданской войны в деревне Ляхово Ермекеевского района Башкирии.

Артиллерийский снаряд обнаружил на своем приусадебном участке житель деревни. Он незамедлительно сообщил о находке в правоохранительные органы. Как сообщает ИА «МедиаКорСеть», на вызов отреагировали специалисты-взрывотехники ОМОНа Росгвардии.

Боеприпас, соблюдая все меры безопасности, вывезли на поле и взорвали. При обследовании саперы установили, что находка оказалась осколочно-фугасным артиллерийским выстрелом времен Гражданской войны. На боеприпасе были отчетливые следы коррозии.