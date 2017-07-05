В Марий Эл на День любви и верности запланировано более 40 свадеб. Он будет отмечаться в эту субботу, 8 июля. Православные в этот день чествуют покровителей брака святых Петра и Февронью.

Как сообщает ИА «МариМедиа», больше других браков в этот день зарегистрируют медведевский и йошкар-олинский загсы. В первый подано 16 заявлений, а во второй — 14. Впрочем, как говорят сотрудники учреждений, об итоговой цифре можно будет сказать только по факту.

Что касается государственной регистрации расторжения браков, то 8 июля в республиканских загсах это делать не планируется, хотя заявления на развод принимать всё же будут.

Кроме того, уже третий год подряд в этот день в Марий Эл проходит акция «День без разводов». Ее основная задача — пропаганда семейных ценностей и сохранение отношений.