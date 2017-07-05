Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что новая встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Астане в конце августа.

Абдрахманов выступил на пленарном заседании Астана-5 и зачитал текст совместного заявления стран — гарантов переговорного процесса.

«Приняли решение провести международную встречу в Астане на высшем уровне по Сирии в последнюю неделю августа 2017 года», — заявил глава МИД Казахстана.

Абдрахманов добавил, зачитывая текст заявления, что мир в Сирии должен поддерживаться, чему должно способствовать воздержание участников конфликта от провокаций, «бескомпромиссных заявлений и угроз», которые порывают результаты переговоров в Астане.

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари между тем заявил, что Астана-5 не привела к желаемым результатам. Ответственность за это он возложил на Турцию.