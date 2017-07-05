Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари сообщил о том, что пятый раунд переговоров по Сирии в Астане не удалось привести ни к какому положительному результату из-за негативного подхода Турции.

«Турецкая делегация выступила против принятия какого-либо документа, связанного с имплементацией меморандума о зонах деэскалации», — заявил Джаафари.

Постпред Сирии при ООН также отметил, что на пятый раунд переговоров возлагались позитивные ожидания.