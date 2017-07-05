Сотрудники Следственной части СУ МВД по Карелии завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении директора местной лесозаготовительной компании.

Следствием установлено, что учредитель и директор организации обманули налоговые органы, предоставив фиктивные документы о привлечении субподрядной организации для выполнения определенных работ. Фактически субподрядчиками работы не были выполнены, а основным объемом работ занимались специалисты головного предприятия.

Отмечается, что директор компании обеспечил себе право на незаконное возмещение из федерального бюджета налога на добавленную стоимость. Мужчина пользовался этим правом в период с октября 2010 года по май 2014 года. Общий ущерб от действий главы организаций превысил 1,5 млн рублей сообщает ИА «Карелinform».

Органами предварительного следствия был наложен арест на имущество на сумму 1 млн рублей. Обвинительное заключение направлено в Петрозаводский городской суд.