Шишколетом гигантстких размеров будет представлен Брянск на всероссийском фестивале самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag в Москве. Шоу состоится 13 августа.

Шишколет, как сообщает NASHBRYANSK.RU, похож на огромную шишку, которая способна взлететь.

«Партизанский мишка подобрал нам самую крепую шишку», — говорится в пояснении к проекту. Там также сказано, что крылья у шишколета сделаны из «натуральных ветвей могучих брянских сосен».

Установка получила название «Дебрянщина». Она составит конкуренцию 39 воздушным машинам.

Им необходимо пролететь как можно дальше. Кроме того, судьи будут оценивать креатив, с которым команды подойдут к выполнению заданий.