Делегация «ВТБ Капитал» провела в Демократической Республике Конго переговоры с премьер-министром страны Бруно Тшибалой о возможных инвестициях в стратегические проекты, а также о выпуске евробондов.

По данным конголезского агентства Adiac, инвестиции ВТБ в Конго могут составить порядка $1 млрд за 10 лет. Глава правления ВТБ по работе с клиентами в Африке Рэймонд О"Лири сообщил, что встреча с премьером Конго была полезной, так как были обрисованы возможности страны для привлечения капитала и финансирования стратегических проектов путем размещения евробондов.

«На встречах, проведенных в Демократической Республике Конго, обсуждались планы местного правительства по привлечению средств путем выпуска евробондов. ВТБ не брал на себя никаких обязательств по кредитованию Конго, и на текущий момент у нас нет планов по предоставлению финансирования», — приводит RNS сообщение пресс-службы ВТБ.

Там также заявили, что ВТБ, являясь банком инвестиционным и ориентированным на развивающиеся рынки, регулярно дает консультации африканским странам по теме привлечения финансирования.