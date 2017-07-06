Восстановление экономики повлияло на финансовое поведение населения России. Если два года назад граждане предпочитали откладывать деньги, опасаясь очередного ухудшения ситуации, то сейчас расходуют все на текущие нужды, следует из обзора Национального агентства финансовых исследований (есть в распоряжении «Известий»). По словам экспертов, связано это с отложенным спросом: на фоне стабилизации экономики граждане больше не откладывают покупки, которые планировали раньше. Кроме того, вслед за ключевой ставкой снижается и доходность по банковским вкладам, что делает их менее привлекательными - подешевевшие кредиты интересуют россиян намного больше.

По данным НАФИ, еще в 2015 году 47% граждан страны старались сначала отложить определенную сумму денег, а затем расходовать остаток. В 2017 году почти такое же число россиян — 46% — тратят все деньги на текущие нужды и ничего не сберегают. Причем стратегию «тратить все средства и не делать накоплений» склонны выбирать экономически активные граждане 35-44 лет. Два года назад таковых было всего 15%.

— Сейчас сбережения есть у трети россиян (32%), — рассказали «Известиям» в НАФИ. — Последние несколько лет доля сберегающего населения колеблется в пределах 27%-32%. Стоит отметить, что наиболее склонны сберегать молодые люди 18-24 лет и представители старшего поколения 55+: в этих возрастных группах доля имеющих накопления – 36-37%, в то время как среди экономически активной группы 35-44-летних таковых только 29%.

По словам экспертов, прежде всего изменение сберегательного поведения россиян связано с выходом российской экономики из кризиса. В этом году, по данным Минэкономразвития, рост ВВП ожидается на уровне 2%, тогда как в 2016-м было зафиксировано падение ВВП на 0,6%, а в 2015-м — на 3,7%. По данным Росстата, инфляция в 2015 году была на уровне 12,9%, в 2016 году она снизилась до 5,4%, в этом году рост цен сократился уже до 4,1%. Восстановление экономики подвигло россиян к крупным тратам, которые до этого они предпочитали переносить, сберегая средства «на черный день».

— В 2017 году ситуация в экономике стала более стабильной по сравнению с 2015-2016 годами, и многие решили сделать крупные покупки, которые до этого по разным причинам откладывали, — отметил вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк. — Среди таких отложенных приобретений — квартиры, автомобили, бытовая техника и мебель.

По словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, накопленный отложенный спрос — поведение, характерное для периода снижения инфляции в стране.

— Экономическая ситуация существенно стабилизировалась, перестали непрогнозируемо меняться цены на импортные товары, поэтому существенная часть населения сейчас приобретает те вещи, которые хотела купить раньше, — согласен начальник департамента маркетинга банка ТКБ Анатолий Крайников. — Этот же тренд отражается и в увеличении числа покупок с помощью кредитных карт. Причем пользователи кредиток – это как раз наиболее активная часть населения. Более старшее поколение в силу возраста действительно предпочитает больше сохранять. Люди молодого возраста пока еще не обладают достаточным уровнем дохода, чтобы существенно увеличить объем своих трат. Еще один фактор – это ожидание роста курса иностранной валюты, поэтому покупки совершаются исходя из того, что цена не понизится.

Руководитель центра маркетинговой и клиентской аналитики Бинбанка Екатерина Савастенко добавила, что увеличение трат связано и с исчерпанием «запасов»: то, что приобреталось ранее, заканчивается или приходит в негодность. Другими словами, люди больше не могут оттягивать покупки.

Кроме того, вслед за снижением ключевой ставки ЦБ снижаются и ставки по депозитам. Если в 2015 году вклад можно было оформить под 18% годовых, то сейчас наиболее привлекательная доходность по депозитам — на уровне 9%.

По словам Романа Цивинюка, многие клиенты предпочли не открывать вклады по сниженным ставкам, а потратить имеющиеся деньги или вложить их в другие инструменты — например в облигации.

— В то же время стремление старшего поколения к сбережению – давно сформировавшийся тренд, который не меняется в нашей стране уже многие годы, — отметил Роман Цивинюк. — Связан он с тем, что люди в возрасте 55+ стремятся создать для себя подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.

Как отметил Центробанк в последнем докладе о денежно-кредитной политике, на горизонте 2017 года будет происходить постепенный переход от сберегательной модели поведения населения к потребительской. При этом ЦБ считает риском возможное ускорение этого перехода. В этом случае это может разогнать инфляцию. Стимулы к сбережению у населения снижаются на фоне падения ставок по вкладам, которые уменьшаются синхронно с ключевой ставкой.