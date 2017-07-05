На смотровой площадке села Монастырь в Сочи туристам предлагали сфотографироваться с якобы детенышем панды, который оказался перекрашенным щенком чау-чау.

«После проведенной проверки выяснилось, что детеныш панды на самом деле является щенком собаки породы чау-чау, покрашенным под панду», — заявил старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

Как сообщает «РИА Новости», Лопатин также отметил, что у хозяина животного имелись все необходимые документы на щенка.

В настоящее время, уточнил Лопатин, ведется проверка по факту жестокого обращения с животным, в частности насколько краска, которой покрасили собаку, безопасна для нее.

По данным агентства, в понедельник в интернете появилось сообщение о том, что на сочинской смотровой площадке в районе села Монастырь туристам предлагали сделать фотографии с детенышем панды, львенком и коршуном. Интернет-пользователи также отметили, что панда была небольшого размера, сантиметров 30–50, и все животные были явно измучены жарой.