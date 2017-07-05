Власти Подмосковья готовы предоставить земельный участок и оказать содействие в подключении необходимой инфраструктуры для нового китайского индустриального парка в регионе. Об этом сообщил в среду зампред правительства и министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

«Мы обсуждаем возможность создания китайского индустриального парка на территории Подмосковья. Такой опыт уже есть с Вьетнамом и Швейцарией», — цитирует телеканал «360» Буцаева.

По словам зампреда правительства Московской области, от китайской стороны ожидают содействия в привлечении инвесторов.

Буцаев отметил, что между Подмосковьем и Китаем сложились достаточно плотные взаимоотношения. «У нас товарооборот с Китаем самый крупный, в прошлом году — $3,5 млрд. Мы выросли по отношению с прошлым годом почти на 20%».