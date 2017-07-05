«Известия» и китайская «Цзинцзи жибао» («Экономическая газета») в Москве запустили совместное издание «Новый диалог». Оно позволит россиянам детально узнавать о происходящем в одной из крупнейших экономик мира, а китайцам — углубить свои познания о России. Презентация прошла на III Российско-китайском медиафоруме. К запуску проекта также приурочили фотовыставку «Прекрасный Китай» и дегустацию элитного китайского чая.

Сотрудничество «Известий», отмечающих в этом году 100-летний юбилей, и китайской «Экономической газеты», издающейся с 1983 года, начиналось еще в 1980-х. Именно из того опыта и был рожден нынешний совместный проект, отметил на торжественной презентации «Нового диалога» начальник управления администрации президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов.

Новой страницей совместной работы двух СМИ назвал запуск издания и заместитель главного редактора «Цзинцзи жибао» Чжэн Циндун.

— В начале наша газета была ограничена рамками Китая, но с развитием нашей экономики и выходом на зарубежные рынки мы стали акцентировать внимание на том, чтобы другие страны получали лучшее представление о нашей стране, — пояснил «Известиям» Чжэн Циндун.

В течение года «Цзинцзи жибао» и «Известия» планируют издать шесть специальных выпусков, посвященных разным аспектам российско-китайского взаимодействия. Первый номер посвятили экономике Китая, но в будущем «Новый диалог» затронет и другие аспекты российско-китайского сотрудничества.

Заместитель заведующего пресс-канцелярией Госсовета КНР Го Вэйминь обратил внимание на то, что запуск нового издания проходит на фоне состоявшегося на этой неделе визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, презентация стала частью III Российско-китайского медиафорума. За последние годы стороны достигли «блестящих достижений в медиаобменах», подчеркнул господин Го, назвав «Новый диалог» одним из примеров этого.

Заместитель гендиректора Национальной медиагруппы Владимир Тюлин выразил надежду, что это только начало сотрудничества с китайской стороной.

— Дальше мы будем сотрудничать во всех направлениях, во всех медийных средах — телевидении, печати, интернете — во всех средах, где сейчас присутствует газета «Известия», — сказал Владимир Тюлин. Он также напомнил, что в этом году на базе газеты «Известия» был запущен крупнейший в стране мультимедийный информационный центр.

Главный редактор газеты «Известия» Арсений Оганесян пожелал российско-китайскому изданию всегда сохранять «свою новизну, актуальность и свежесть».

— Большому кораблю — большое плавание! — сказал Арсений Оганесян.

Крупнейшие китайские СМИ — в частности, Международное радио Китая, газета «Жэньминь жибао» и информагентство «Синьхуа» — не первый год выпускают на своих интернет-порталах материалы на русском языке. С 2009 года в КНР действует и русскоязычный канал. А в самое ближайшее время свое вещание в Китае начнет российский телеканал «Катюша».

Отметим, что россияне и китайцы имеют неплохое представление друг о друге: на фоне гармоничных политических отношений между лидерами двух стран все последние годы активно набирают обороты двусторонние туристические и гуманитарные обмены. В прошлом году в Китае побывали 1,67 млн россиян (на 30% больше, чем годом ранее). Неуклонно растет и поток китайских туристов в Россию — в 2016 году в нашей стране побывало свыше миллиона гостей из Поднебесной (на 15% выше, чем в 2015-м).

Напомним и такой малоизвестный россиянам факт, что русские являются одним из 55 национальных меньшинств Китая.

Всё большую популярность в России набирает китайский язык. Сегодня «китайскую грамоту» преподают уже в 123 начальных школах и примерно двух сотнях российских вузов. Популярен и русский язык в Китае: его преподают примерно в семи десятках китайских вузов, расположенных преимущественно в граничащих с Россией провинциях.