Новые правила землепользования и застройки Тамбова будут вынесены на общественные слушания 21 июля. Они, в частности, ограничивают застройщиков в возможностях использования земельных участков.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на начальника областного управления градостроительства и архитектуры Александра Филатова, предыдущие правила не устанавливали предельные параметры использования земельных участков, и поэтому застройщики при возведении зданий не соблюдали даже минимальных отступов от границ участка. Место не оставлялось ни для благоустройства, ни для парковок.

Предполагается, что все параметры отныне будут прописываться для каждой территориальной зоны.

Между тем, новые правила, включающие ограничения для застройщиков, вызвали споры среди представителей общественности. К примеру, критику вызывает вопрос изменения статуса некоторых территорий, их перевода в зону многоэтажной застройки. Жители города волнуются за сохранность исторических и архитектурных памятников.