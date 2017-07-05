Минкомсвязь настаивает на поэтапном внедрении «пакета Яровой», но откладывать его реализацию до 2023 года считает ненужным, сообщил глава ведомства Николай Никифоров. Кроме того, он добавил, что переход к исполнению антитеррористических поправок будет постепенным и может занять 3–5 лет.

Напомним, «пакет Яровой» — это законопроект антитеррористической направленности. В том числе он устанавливает запрет на использование несертифицированных средств кодирования.