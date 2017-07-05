Никифоров: не нужно откладывать реализацию «пакета Яровой» до 2023 года
Минкомсвязь настаивает на поэтапном внедрении «пакета Яровой», но откладывать его реализацию до 2023 года считает ненужным, сообщил глава ведомства Николай Никифоров. Кроме того, он добавил, что переход к исполнению антитеррористических поправок будет постепенным и может занять 3–5 лет.
Напомним, «пакет Яровой» — это законопроект антитеррористической направленности. В том числе он устанавливает запрет на использование несертифицированных средств кодирования.