Капитальный ремонт в 53 поликлиниках Казани планируется провести в 2017 году, сообщил министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин. По его словам, на сегодняшний день около 52% жителей республики удовлетворены работой местных поликлиник.

«Есть проблемы, связанные с доступностью и качеством оказания услуг в поликлиниках. Более того, медицинские учреждения располагаются в старых зданиях, что не дает оказывать полноценную медицинскую помощь населению», — приводит слова Вафина ИА «Татар-информ».

Он также отметил, что существует в поликлиниках существует проблема очередей, где пациенты проводят в 2-3 раза больше времени, чем на самом приеме. Предполагается, что во всех медучреждениях внедрят республиканский проект «Дружелюбная поликлиника».

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что на эти средства будет выделено порядка 1,3 млрд рублей.