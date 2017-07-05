Как минимум семь человек погибли, еще столько же пострадали в результате пожара в высотке в центральной части Йоханнесбурга, передают аварийно-спасательные службы города.

«Число жертв пожара, который произошел сегодня утром, увеличилось до семи», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, из-за возгорания на втором этаже здания на крыше высотки оказалось порядка 50 человек. Их удалось эвакуировать с помощью подъемного крана. Службы спасения не исключают роста числа жертв пожара, его причины устанавливаются.