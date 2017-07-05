Пилот вертолета Bell 206, жестко приземлившегося в Бурятии, умер в иркутской больнице. По факту ЧП проводится доследственная проверка. Воздушное судно получило повреждения.

Напомним, утром 5 июля в Окинском районе республики вертолет Bell 206 совершил жесткую посадку. На борту находились два человека. После происшествия они самостоятельно вышли на связь.

Второй член экипажа получил травмы, передает ИА IrkutskMedia. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.