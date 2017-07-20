Москва помогает Белоруссии стать членом Всемирной торговой организации (ВТО), заявили «Известиям» в российском МИДе. Источник в белорусских дипломатических кругах сообщил "Известиям", что накануне президент Александр Лукашенко поручил отчитаться о готовности страны присоединиться к организации до конца года. Для этого из Минска в Женеву была направлена специальная группа. А в белорусском МИДе "Известиям" рассказали, что наблюдают прогресс в переговорах с представителями ВТО. При этом эксперты более осторожны в оценках перспектив Минска на пути в международную организацию, отмечая что до конца года это все же вряд ли удастся сделать.

Москва оказывает техническую и финансовую помощь Минску в вопросе присоединения к ВТО, сообщили "Известиям" в российском МИДе.

"Россия всемерно поддерживает вступление Белорусии в ВТО. Важно отметить, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в свое время создавался с учетом правил и норм ВТО. Присоединение всех государств ЕАЭС к многосторонней торговой системе на согласованных условиях позволит членам Союза выступать с единых позиций по актуальным вопросам глобальной повестки дня. Исходим из того, что вступление Белоруссии в ВТО будет осуществляться именно на этих принципах", - говорится в полученном "Известиями" комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

В ведомстве добавили, что Москва оказывает содействие процессу присоединения Белоруссии к ВТО еще и в рамках переговоров в четырехстороннем формате с участием США и ЕС.

- Активно участвуем в переговорах в рамках Рабочей группы по присоединению Белоруссии к ВТО. Кроме того, Россия финансирует проект Программа развития ООН (ПРООН) «Содействие правительству Республики Беларусь при вступлении в ВТО через усиление экспертного и институционального потенциала», - отметили на Смоленской площади.

По словам дипломатического источника "Известий" в Минске, Белоруссия надеется в сжатые сроки - до конца года - подготовиться к вступлению в организацию, а также провести переговоры со странами, которые должны это одобрить. Собеседник отметил, что в штаб-квартиру организации в Женеве была направлена делегация, которая должна принять участие в деятельности рабочей группы с экспертами.

В белорусском МИДе "Известиям" сообщили, что Минск в последнее время добился прогресса в диалоге с ВТО.

- Переговоры о вступлении в ВТО идут с 1994 года. Весной 2017-го были проведены первые консультации в рамках рабочей группы после долгого перерыва. Таким образом наблюдается определенная динамика. Мы ведем переговоры о вступлении в ВТО исходя из своих национальных интересов и учитывая международные обязательства, взятые на себя, в том числе в рамках ЕАЭС, - отметил пресс-секретарь белорусского МИДа Дмитрий Мирончик.

Всемирная торговая организация - экономическая надгосударственная структура, занимающаяся регулированием международной торговли. Сегодня полноправными участниками ВТО являются 164 государства, около 20 имеют статус наблюдателя. Р оссия вступила в ВТО в августе 2012 года после многолетних переговоров. Г лава белорусского МИДа Владимир Макей уверен, что "Минск, действительно, находится на финальной стадии вступления в ВТО".

Основным торговым партнером Минска остается Россия. По данным белорусского МИДа, на ее долю сейчас приходится 45,5% экспорта и более 58% импорта. Согласно новой Национальной программе поддержки развития экспорта Белоруссии (есть в распоряжении «Известий»), Минск стремится диверсифицировать рынки: 1/3 – Евразия (Россия, СНГ), 1/3 – ЕС и Запад, 1/3 – «внешняя дуга» (Азия, Латинская Америка и Ближний Восток).