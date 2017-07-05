Авиакомпания «Аэрофлот» решила повысить номинал ваучеров на питание в два раза. Теперь стоимость ваучера на питание составляет 1 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральными авиационными правилами и внутрикорпоративными стандартами обслуживания «Аэрофлот» предоставляет пассажирам ваучеры на питание в случае ожидания отправления рейса более четырех часов при перерыве в перевозке по вине перевозчика по техническим и другим причинам.

«Увеличение номинала ваучеров на питание подтверждает высокую ответственность авиаперевозчика перед клиентами и отражает усилия менеджмента по дальнейшему повышению качества сервиса», — сообщается в пресс-релизе авиакомпании.