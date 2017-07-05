В Охотском районе Хабаровского края 13 июля состоится церемония ввода в эксплуатацию золоторудного месторождения Светлое. Опытно-промышленная работа стартовала еще в 2016 году, на год раньше запланированного срока.

Как передает ИА AmurMedia, сейчас функционируют рудоподготовительный комплекс, угольная котельная мощностью 6 МВт, автономные генераторы, аналитическая лаборатория, вахтовый поселок. Золотоизвлекательная фабрика расположена в 5 км от основных карьеров. Добытая руда здесь перерабатывается методом кучного выщелачивания.

Согласно проекту, среднегодовое производство на Светлом составит порядка 2, 5 тыс. кг. Первоначальный срок эксплуатации месторождения рассчитан до 2025 года. Его освоение обойдется в целом в 5,4 млрд рублей.