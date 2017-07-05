Суд перенес рассмотрение жалобы на приговор Дёмушкину на 17 июля
Московский городской суд перенес на 17 июля рассмотрение жалобы на приговор националисту Дмитрию Дёмушкину, который был осужден по делу об экстремизме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы Дёмушкина на 14:00 мск 17 июля», — заявили в пресс-службе. По словам представителя суда, перенос заседания связан с тем, что «осужденный не был извещен надлежащим образом за семь суток до заседания, как того требует УПК.
Адвокаты Демушкина просят отменить обвинительный приговор их подзащитному. Националист в апреле этого года был приговорен к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») за публикацию в социальных сетях двух фотографий с «Русского марша».
Демушкин известен как лидер движений «Славянский союз» и «Русские» (экстремистские организации, запрещены в РФ).