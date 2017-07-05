Московский городской суд перенес на 17 июля рассмотрение жалобы на приговор националисту Дмитрию Дёмушкину, который был осужден по делу об экстремизме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы Дёмушкина на 14:00 мск 17 июля», — заявили в пресс-службе. По словам представителя суда, перенос заседания связан с тем, что «осужденный не был извещен надлежащим образом за семь суток до заседания, как того требует УПК.

Адвокаты Демушкина просят отменить обвинительный приговор их подзащитному. Националист в апреле этого года был приговорен к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») за публикацию в социальных сетях двух фотографий с «Русского марша».

Демушкин известен как лидер движений «Славянский союз» и «Русские» (экстремистские организации, запрещены в РФ).