Российские военные полицейские смогут самостоятельно проводить проверки поступивших сообщений о преступлениях, а в дальнейшем — при условии внесения изменений в законодательство — вести следствие по уголовным делам и даже предъявлять обвинение.

Эти задачи будут возложены на органы дознания, которые в настоящее время формируются в структуре военной полиции (ВП). По мнению экспертов, введение института дознавателей укрепит правопорядок в Вооруженных силах.

Как заявил «Известиям» заместитель начальника Главного управления военной полиции полковник юстиции Владимир Ковалев, органы дознания войдут в состав Главного и региональных управлений военной полиции. Также такие отделения появятся и во всех военных комендатурах. В соответствии с принятым Минобороны решением общая численность военных дознавателей составит 260 офицеров.

— В настоящее время дознаватели проводят проверки поступивших сообщений о преступлениях. По их итогам выносят постановления о возбуждении уголовных дел (они через надзирающего военного прокурора передаются в военно-следственные управления) либо об отказе в возбуждении уголовного дела, — рассказал «Известиям» Владимир Ковалев. — В дальнейшем органам военного дознания возможна передача полномочий по расследованию преступлений по ряду статей Уголовного кодекса.

До недавнего времени в Минобороны штатных военных дознавателей не было. Раз в год в каждой воинской части приказом командира назначалась внештатная группа офицеров, выполнявших их функции. В своей деятельности «внештатники» пользовались «Инструкцией о процессуальной деятельности органов дознания ВС РФ». Документ утверждался главным военным прокурором.

— Внештатными дознавателями зачастую назначались обычные командиры взводов, рот и офицеры различных служб, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Практически все «внештатники» не имели юридического образования. При этом от выполнения своих непосредственных служебных обязанностей их никто не освобождал. Понятно, что качество оформляемых ими документов было низкое.

Как отметили в Главном управлении военной полиции, формирование органов дознания позволит снять с командиров воинских частей несвойственные функции и сократить их отвлечение от личного состава и занятий по боевой подготовке. При этом руководство ВП уделяет серьезное внимание подбору кандидатов на должности дознавателей.

В частности, помимо физической подготовки и теста у психолога, будущий дознаватель должен пройти проверку на полиграфе. Чтобы быть назначенным на должность, кандидат лично должен пройти собеседование с начальником Главного управления военной полиции или его заместителем.

Бывший первый заместитель военного прокурора РФ Александр Мокрицкий пояснил «Известиям», что военная полиция должна обладать такими полномочиями. Введение этой нормы укрепит правопорядок в Вооруженных силах.

— В составе военной полиции должны быть органы дознания с полномочиями расследования уголовных дел о воинских преступлениях небольшой тяжести, — отметил Александр Мокрицкий. — В первом варианте проекта закона о военной полиции эти нормы были. Однако впоследствии их исключили, так как эта позиция не была вовремя согласована с другими ведомствами. В настоящее время командование фактически лишено полномочий по уголовному преследованию, что не способствует укреплению принципа единоначалия в ВС.

По словам бывшего заместителя военного прокурора, до разделения функций следствия и надзора в 2007 году командир части имел полномочия возбуждения и расследования уголовных дел. Это было особенно актуально в горячих точках, когда рядом нет ни прокурора, ни следователя. Опыт показал, что такие полномочия необходимы для успешного решения боевых задач. Это было очевидно и в 2012 году, когда разрабатывался закон. Но отсутствие тогда единой позиции по данному вопросу у разных ведомств помешало принять закон о военной полиции в первоначально предложенной редакции.

Военная полиция Минобороны РФ была сформирована 1 декабря 2011 года. ВП отвечает за поддержание правопорядка, обеспечение безопасности дорожного движения и охрану режимных объектов. Отличительный признак военных полицейских — красный берет и наплечная повязка с буквами ВП. В настоящее время, помимо территории Российской Федерации, военные полицейские выполняют свои служебные обязанности на территории Сирии.