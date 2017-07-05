Билеты на «Ласточку» будут продаваться с указанием места. Об этом правительство Новгородской области договорилось с АО «СЗППК». Правда, стоить такие билеты будут дороже.

Как сообщает Новгород.ру, стоимость проезда с указанным местом в вагоне устанавливается исходя из тарифа 3,8 рубля за 1 км. Таким образом, проезд от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга с местом будет стоить 605 рублей, что 26 рублей дороже проезда без места.

Такие билеты будут действовать в одном или двух вагонах. А изменения вступят в силу во второй половине июля.

Как писали «Известия», стоимость проезда в «Ласточке» выросла с января — билеты подорожали с 387 до 579 рублей. Кроме того, «Ласточка» перешла на обслуживание в СЗППК, и в поездах стала действовать пригородная система продажи билетов: без указания места.

В итоге скоростные поезда начали ходить переполненными. В марте врио губернатора Андрей Никитин пообещал разобраться с качеством услуг в поездах в течение двух недель либо пересадить чиновников из служебных машин в поезда.