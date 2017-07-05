В Краснооктябрьском районе Волгограда завершается строительство комплекса по очистке воды. Запуск запланирован на декабрь 2017 года. Сооружения рассчитаны на обеспечение качественной питьевой водой жителей шести районов города.

В последние годы старые конструкции работали на износ, требовалось срочное обновление. Три пусковых комплекса строили заново. Полностью готовы блочно-модульная котельная, трансформаторная подстанция, насосная станция, резервуар чистой воды. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, производительность системы увеличится в два раза — до 200 тыс. кубометров в сутки.

Как передает ресурс novostivolgograda.ru, в области ведутся активные работы по улучшению качества водоснабжения. Коммуникации заменены в поселке Аэропорт, на острове Голодном обновляются системы очистной станции, а по дну Волги прокладывается канализационный дюкер.