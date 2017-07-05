Президент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что не имеет претензий к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову по итогам Кубка конфедераций.

Политик отметил, что российская сборная должна показать хорошую игру на домашнем чемпионате.

«Есть потенциал, но некоторые футболисты не раскрылись в силу разных причин, нам просто надо реализовать его, подготовиться и поддерживать команду», — добавил президент РФС.

Напомним, в 2018 году Россия примет чемпионат мира. Турнир пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.