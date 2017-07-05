Госпогранслужба Украины заявила о задержании в аэропорту Борисполь гражданина России, который находился в базе данных розыска Интерпола за контрабанду наркотиков.

Пограничная служба уточняет, что задержание россиянина произошло во вторник. Россиянин прибыл рейсом из Тбилиси, при прохождении им таможенного контроля сработала база данных Интерпола. Мужчина находился в международном розыске за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах.

«Вчера в аэропорту Борисполь пограничники во время осуществления контрольных мероприятий задержали россиянина, который находился в международном розыске», — сообщает пресс-служба украинского пограничного ведомства.