Прокуратура города Кумертау выявила сайт для последующей блокировки, на котором всем желающим предлагалось купить рысь и камышового кота.

Оба животных включены в перечень особо ценных диких животных и занесены в Красную книгу Российской Федерации. Сайт был открыт для всех пользователей, а приобрести животное предлагалось по предварительному заказу. Как сообщает ИА «Башинформ», цены на животных варьировались от 90 тыс. до 150 тыс. рублей.

Районная прокуратора направила в суд заявление о признании информации на этом сайте запрещенной к распространению. Исковое заявление было удовлетворено. Сейчас ожидается вступление судебного решения в законную силу, после чего материалы отправят в Роскомнадзор для блокировки доступа к сайту.