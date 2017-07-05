Выход из Кремля через Спасские ворота будет перекрыт 7 июля из-за старта международного ралли «Шелковый путь», сообщил в понедельник пресс-центр Федеральной службы охраны России.

В ведомстве уточнили, что выход для посетителей закроют с 15:00.

Международный ралли-марафон «Шелковый путь» проводится с 2009 года по трем категориях: автомобили, грузовики и мотоциклы. В 2016 году его протяженность впервые составила более 6,5 тыс. км, а продолжительность — более 10 дней, благодаря вовлечению в проект Китая.