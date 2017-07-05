Наемники-снайперы Киева были обнаружены разведкой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в прифронтовых районах. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием Эдуарда Басурина.

Он также заявил, что группа из 20 женщин-снайперов из Польши прибыла в город Марьинка, который находится на линии разграничения, сообщает BFM.RU. Кроме того, разведка зафиксировала три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в подконтрольном ВСУ городе Красногоровка. Басурин также отметил, что запрещенные Минскими соглашениями вооружения продолжают сосредотачиваться вдоль линии соприкосновения. По его данным, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины выпустили по ДНР 25 мин и снарядов.