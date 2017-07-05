«Газпром» подписал с Венгрией соглашение о поставках газа в страну по газопроводу «Турецкий поток», сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Как сообщает венгерское агентство MTI, Венгрия поддерживает маршрут по «Турецкому потоку», так как способы поставок газа через Румынию или Хорватию еще не проработаны.

«По этой причине у Венгрии есть интерес получать газ с юга», — сказал Сийярто, который ранее анонсировал свои переговоры во вторник с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Агентство также сообщает, что продолжение газопровода до Венгрии будет построено до конца 2019 года.

«Газпром» и Министерство экономических связей и иностранных дел Венгрии подписали документы по развитию сотрудничества, сообщили «Известиям» в управлении информации ПАО «Газпром».

«Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра экономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Стороны обсудили вопросы поставок газа в Венгрию, его хранения на территории республики и транзита в третьи страны. В частности, речь шла о перспективах развития газотранспортных мощностей на территории Венгрии», — отметили в представительстве «Газпрома».

Там же уточнили, что в рамках встречи Алексей Миллер и Петер Сийярто подписали дорожную карту по развитию газотранспортной системы Венгрии.

Напомним, в 2014 году из-за позиции Евросоюза Россия объявила о прекращении строительства газопровода «Южный поток». Этот газопровод предполагал маршрут по территории Болгарии, Сербии и Венгрии.

10 октября 2016 года Россия и Турция объявили о подписании соглашения по проекту «Турецкий поток», которому было отдано предпочтение в связи с остановками работ по «Южному потоку». Оператором «Турецкого потока» выступила South Stream Transport. Соглашение предполагало создание двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для турецкого рынка, вторая — для транзита в Европу.